Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным участником такого проекта, заявил он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в правительстве РФ.

По словам главы региона, без федеральной поддержки невозможно обеспечить системное обновление причалов и сопутствующей инфраструктуры — как на Волге, так и на других судоходных реках.

«Подобные инфраструктурные, при этом коммерческие, проекты общего пользования могут стать хорошим проектом корпорации «Туризм РФ», — сказал он.

Губернатор добавил, что в регионе уделяется внимание развитию автомобильных, железнодорожных и речных маршрутов, связывающих города «Золотого кольца». В этом году в него включены 10 населенных пунктов области.

«Уникальной особенностью области в Золотом кольце является речной туризм. Строительство теплоходов-колёсников проекта ПКС-180 „Золотое кольцо“ и „Аурум“ с небольшой осадкой позволило возродить кольцевой и круизный маршрут по Волге и Оке с посещением городов этого туристического маршрута», — отметил глава региона.

Сейчас фиксируется рост круизного потока и потребность в новых судах такого типа. Совместно с «Росагролизингом» регион подготовил заявки на строительство флота в рамках новой программы лизинга Минпромторга России.

Глеб Никитин добавил, что Нижегородская область с 2019 года развивает собственную флотилию скоростных пассажирских судов и работает не только для себя, но и для 13 регионов. Власти рассчитывают, что изменение правил федеральной субсидии, которое прорабатывают Минтранс России и Росморречфлот, поможет расширить возможности развития скоростного флота.

Рост турпотока увеличивает нагрузку на гостиничную сферу. В рамках макротерритории «Большая Волга» в регионе не хватает 4,5 тысячи номеров.

Для решения проблемы область развивает новые объекты по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Уже реализовано 17 проектов модульных средств размещения на 294 номера, ещё 9 проектов на 107 номеров запланированы на 2026−2027 годы. Кроме того, по программе льготного кредитования строятся 15 гостиниц на 2226 номеров общей стоимостью 49,2 млрд рублей.

Высокую степень готовности имеет туристический комплекс «Экопарк» на Гребном канале стоимостью 8,2 млрд рублей. Пятизвёздочный отель на 265 номеров введён в эксплуатацию в мае, в августе планируется запуск акватермального комплекса. В регионе также создан инвестиционно-аналитический офис, который сопровождает проекты от идеи до ввода в эксплуатацию.

«На повестке дня девять новых приоритетных проектов общей стоимостью 31 млрд рублей. Из них минимум пять проектов на 678 номеров в текущем году заявим в программу», — сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что перед началом совещания председателю правительства России Михаилу Мишустину представили проект строительства гостиницы на набережной в Городце.