Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2026 13:23
Нижегородцам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными
04 августа 2026 12:50
Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры
04 августа 2026 12:19
Нижегородский минград согласовал облик высотки в Караваихе
04 августа 2026 11:51
Жену экс-мужа Бородиной увезли в полицию после скандала с нижегородкой
04 августа 2026 11:09
Пятилетнюю девочку случайно нашли в Нижегородской области
04 августа 2026 09:52
Нижегородцы с онкологией смогут бесплатно получить немедицинскую помощь
04 августа 2026 09:46
ННГУ и Россотрудничество открыли набор в волонтёрский проект «За Русский!»
04 августа 2026 09:28
Пруды в Нижегородской области вернули государству
04 августа 2026 09:00
Нижегородцев предупредили о фейковых письмах от Роспотребнадзора
04 августа 2026 08:00
Нижегородским многодетным семьям расширят права на земельные участки
Общество

Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры

04 августа 2026 12:50 Общество
Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным участником такого проекта, заявил он на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в правительстве РФ.

По словам главы региона, без федеральной поддержки невозможно обеспечить системное обновление причалов и сопутствующей инфраструктуры — как на Волге, так и на других судоходных реках.

«Подобные инфраструктурные, при этом коммерческие, проекты общего пользования могут стать хорошим проектом корпорации «Туризм РФ», — сказал он.

Губернатор добавил, что в регионе уделяется внимание развитию автомобильных, железнодорожных и речных маршрутов, связывающих города «Золотого кольца». В этом году в него включены 10 населенных пунктов области.

«Уникальной особенностью области в Золотом кольце является речной туризм. Строительство теплоходов-колёсников проекта ПКС-180 „Золотое кольцо“ и „Аурум“ с небольшой осадкой позволило возродить кольцевой и круизный маршрут по Волге и Оке с посещением городов этого туристического маршрута», — отметил глава региона.

Сейчас фиксируется рост круизного потока и потребность в новых судах такого типа. Совместно с «Росагролизингом» регион подготовил заявки на строительство флота в рамках новой программы лизинга Минпромторга России.

Глеб Никитин добавил, что Нижегородская область с 2019 года развивает собственную флотилию скоростных пассажирских судов и работает не только для себя, но и для 13 регионов. Власти рассчитывают, что изменение правил федеральной субсидии, которое прорабатывают Минтранс России и Росморречфлот, поможет расширить возможности развития скоростного флота.

Рост турпотока увеличивает нагрузку на гостиничную сферу. В рамках макротерритории «Большая Волга» в регионе не хватает 4,5 тысячи номеров.

Для решения проблемы область развивает новые объекты по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Уже реализовано 17 проектов модульных средств размещения на 294 номера, ещё 9 проектов на 107 номеров запланированы на 2026−2027 годы. Кроме того, по программе льготного кредитования строятся 15 гостиниц на 2226 номеров общей стоимостью 49,2 млрд рублей.

Высокую степень готовности имеет туристический комплекс «Экопарк» на Гребном канале стоимостью 8,2 млрд рублей. Пятизвёздочный отель на 265 номеров введён в эксплуатацию в мае, в августе планируется запуск акватермального комплекса. В регионе также создан инвестиционно-аналитический офис, который сопровождает проекты от идеи до ввода в эксплуатацию.

«На повестке дня девять новых приоритетных проектов общей стоимостью 31 млрд рублей. Из них минимум пять проектов на 678 номеров в текущем году заявим в программу», — сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что перед началом совещания председателю правительства России Михаилу Мишустину представили проект строительства гостиницы на набережной в Городце.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Речные перевозки Туризм
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2026 18:16
Новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором в 2027 году
15 июля 2026 17:30
Пристань с тремя сходнями планируют построить в Дзержинске
29 июня 2026 19:52
Электросудно «Петергоф» впервые вышло на маршрут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных