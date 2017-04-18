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Экономика

"Рост товарооборота нашей области и Белоруссии обусловили хорошие политотношения руководства территорий", - Евгений Лебедев

20 апреля 2017 17:01  [230] Экономика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Рост товарооборота Нижегородской области и Белоруссии обусловили хорошие политические отношения руководства территорий", - сказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев, комментируя итоги первого дня визита нижегородской делегации в Республику Беларусь.

"Деловое сотрудничество регионов Республики Беларусь и Российской Федерации имеет огромное значение для работы по интеграции наших двух стран в Союзное государство. В настоящее время в процесс взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими партнерами вовлечены уже восемь десятков регионов России. И конечно, мы гордимся тем, что одно из ведущих мест среди них занимает Нижегородская область!", - отметил он.

"С 2006 года действует Совет делового сотрудничества нашего региона и Республики Беларусь, работа которого позволила значительно увеличить объемы взаимной торговли, укрепить экономические связи. Решение о создании Совета было абсолютно правильным - это принесло миллионы дополнительных доходов нижегородским предприятиям, помогло создать новые рабочие места. Без хороших политических отношений между руководством Нижегородской области и Республики Беларусь мы бы никогда не добились таких результатов", - считает председатель Законодательного собрания.

"Только в 2016 году предприятия региона за счет экспорта в Беларусь получили более полумиллиарда долларов. Товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь увеличился почти на 50% и достиг порядка 760 млн. долларов. Эти цифры должны вырасти еще на треть – до миллиарда долларов. Договоренность об этом была достигнута во время встречи губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко", - пояснил Евгений Лебедев.

"Предстоит большая работа по реализации достигнутых договоренностей на практике. Со своей стороны, Законодательное собрание Нижегородской области готово принять в ней деятельное участие. Встречаясь и обмениваясь делегациями на протяжении ряда лет, совместно с белорусскими коллегами нижегородские парламентарии изучали опыт правового регулирования таких сфер как поддержка агропромышленного комплекса, развитие инновационных процессов, импортозамещение, чтобы затем адаптировать и применить эти наработки. Уверен, что со временем успешная практика соработничества депутатов законодательных органов власти регионов Республики Беларусь с коллегами из Нижегородской области будет только расширяться и крепнуть", - подытожил спикер ЗС НО.

Напомним, что 20 апреля 2017 года во Дворце независимости Минска прошла встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с нижегородской делегацией во главе с губернатором Валерием Шанцевым. В ходе встречи Валерий Шанцев отметил, что сотрудничество с Белоруссией является ключевым в международной и внешнеэкономической деятельности региона.

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