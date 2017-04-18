Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2017 10:39  [206] Региональное ГУ МЧС прогнозирует усиление ветра в Нижегородсклй области 23 апреля
23 апреля 2017 10:14  [78] Неизвестные похитили мошенническим путем свыше 200 тысяч рублей у жительниц Нижнего Новгорода 20 апреля
22 апреля 2017 17:44  [332] Нижегородские следователи задержали подозреваемого в убийстве знакомого из-за оскорблений
22 апреля 2017 10:58  [295] Дом сгорел в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 22 апреля
22 апреля 2017 10:48  [238] Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера в Сормовском районе Нижнего Новгорода
21 апреля 2017 18:25  [354] Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в Нижегородской области
21 апреля 2017 16:04  [156] Уголовное дело возбуждено из-за гибели женщины при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области
21 апреля 2017 15:01  [175] Нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь
21 апреля 2017 12:42  [410] Нижегородец приговорен к двум годам условно за экстремистские комментарии в соцсети
21 апреля 2017 11:29  [306] Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в совершении ДТП с пострадавшей беременной девушкой
Происшествия

Нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь

21 апреля 2017 15:01  [175] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло днем 19 апреля 2017 года в доме пос. Полетайки г.о.г. Шахунья, где проживали гражданские супруги. Подозреваемая 44-летняя женщина в ходе ссоры с 38-летним супругом нанесла ему ножевое ранение в грудь.

Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Женщина на допросе пояснила, что сожитель в этот день пришел домой пьяным и сообщил жене, что завтра также намерен употреблять спиртные напитки. Это привело к ссоре, а в дальнейшем – к ножевому ранению мужчины.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph