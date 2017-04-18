Нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Нижегородской области подозревается в покушении на убийство мужа из-за его намерений употребить алкоголь. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 апреля 2017 года.



Следователи полагают, что преступление произошло днем 19 апреля 2017 года в доме пос. Полетайки г.о.г. Шахунья, где проживали гражданские супруги. Подозреваемая 44-летняя женщина в ходе ссоры с 38-летним супругом нанесла ему ножевое ранение в грудь.



Пострадавшего госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Женщина на допросе пояснила, что сожитель в этот день пришел домой пьяным и сообщил жене, что завтра также намерен употреблять спиртные напитки. Это привело к ссоре, а в дальнейшем – к ножевому ранению мужчины.



В отношении женщины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).