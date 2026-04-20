Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
20 апреля 2026 13:00
Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП
20 апреля 2026 12:46
Суд заочно приговорил Олега Кондрашова к 10 годам колонии за взятки
20 апреля 2026 12:00
Развлечение молодежи привело к пожару на нижегородском кладбище
20 апреля 2026 11:12
Фуру развернуло поперёк трассы М-12 в Нижегородской области
20 апреля 2026 10:51
Проезда нет: огромный провал произошел на дороге в Вадском округе
20 апреля 2026 10:20
Нижегородца арестовали за донат террористам
20 апреля 2026 10:07
65-летний водитель сбил лося и попал в больницу в Нижегородской области
19 апреля 2026 10:17
Москвича осудят за ДТП с пострадавшим ребенком на М-12 в Нижегородской области
18 апреля 2026 18:12
Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Нижегородской областью
18 апреля 2026 13:16
Три человека погибли в автомобиле на дороге в Ардатовском районе
Происшествия

Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП

20 апреля 2026 13:00 Происшествия
Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Выяснилось, на каких участках дорог Нижегородской области наиболее часто происходят ДТП. Информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

На первом месте оказалась автодорога Нижний Новгород — Кстово на отрезке с 7 по 8 км.

На втором месте — федеральная трасса М-7 Москва — Уфа с 361 по 362 км и с 460 по 461 км.

Третье место в рейтинге занимается федеральная трасса М-12 "Восток": там, как правило, аварии случаются на отрезках с 597 по 598 км и с 552 по 553 км. 

На четвертое место полицейские поставили автодорогу Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Богородском районе (414-415 км).

Замыкает топ-5 автодорога Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Краснобаковском районе — там опасным считается участок с 167 по 168 км.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года лидером по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей в Нижнем Новгороде стал Автозаводский район.

Новости по теме
20 апреля 2026 11:12
Фуру развернуло поперёк трассы М-12 в Нижегородской области
20 апреля 2026 10:07
65-летний водитель сбил лося и попал в больницу в Нижегородской области
17 апреля 2026 11:20
Автомобиль сгорел дотла в результате ДТП на М-7 под Нижним Новгородом
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
19 апреля 2026 15:19
Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо
Архив
