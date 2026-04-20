Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Выяснилось, на каких участках дорог Нижегородской области наиболее часто происходят ДТП. Информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На первом месте оказалась автодорога Нижний Новгород — Кстово на отрезке с 7 по 8 км.

На втором месте — федеральная трасса М-7 Москва — Уфа с 361 по 362 км и с 460 по 461 км.

Третье место в рейтинге занимается федеральная трасса М-12 "Восток": там, как правило, аварии случаются на отрезках с 597 по 598 км и с 552 по 553 км.

На четвертое место полицейские поставили автодорогу Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Богородском районе (414-415 км).

Замыкает топ-5 автодорога Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Краснобаковском районе — там опасным считается участок с 167 по 168 км.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года лидером по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей в Нижнем Новгороде стал Автозаводский район.