Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего происходят ДТП

Выяснилось, на каких участках дорог Нижегородской области наиболее часто происходят ДТП. Информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На первом месте оказалась автодорога Нижний Новгород — Кстово на отрезке с 7 по 8 км.
На втором месте — федеральная трасса М-7 Москва — Уфа с 361 по 362 км и с 460 по 461 км.
Третье место в рейтинге занимается федеральная трасса М-12 "Восток": там, как правило, аварии случаются на отрезках с 597 по 598 км и с 552 по 553 км.
На четвертое место полицейские поставили автодорогу Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Богородском районе (414-415 км).
Замыкает топ-5 автодорога Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Краснобаковском районе — там опасным считается участок с 167 по 168 км.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года лидером по количеству ДТП с участием нетрезвых водителей в Нижнем Новгороде стал Автозаводский район.
