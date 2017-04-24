"Я не умею слушать музыку, как обычный человек", - Сергей Шнуров Культура и отдых

Сергей Шнуров Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Я не умею слушать музыку, как обычный человек", - сказал лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров, отвечая на вопросы журналистов в Нижнем Новгороде 27 апреля 2017 года.



По его словам, процесс творчества для него является бесконечным, и не носит временных рамок.



"Ввиду профессиональной деформации я раскладываю музыку на составляющие. Я не умею ее слушать, как обычный зритель. Мне нужно слушать аранжировку, линию баса, объем, понимать гармонию, вокал, поэтому для меня нет отдельного процесса слушания чужой музыки ради удовольствия", - пояснил Шнуров.

"В моей жизни и слушание, и творчество тесно взаимосвязаны. Люди последнее время часто спрашивают, напишу ли я новые песни про какие-нибудь города. Я не пишу музыкальные путеводители. Я написал одну песню, и она про внутренний туризм, про выход из серости. Она не про города, поэтому не будет песен про Нижний Новгород или какой-то еще город. Заведите своего Сергея Шнурова, и он вам ее напишет", - сказал музыкант.

"Когда я работаю, я борюсь с несобранностью, мне, как и всем, многое лень, но что делать? Приходится как-то себя заставлять среда у нас такая, и страна у нас такая. Ты должен либо все процессы отслеживать от начала до конца, либо все выйдет из-под контроля. Я стараюсь работать всегда, не выключаться из этого состояния в принципе, тогда легче держаться на плаву и все успевать", - подытожил артист.