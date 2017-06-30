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Происшествия

Житель Воротынца Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в избиении до смерти соседа

30 июня 2017 15:17  [192] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Воротынца Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в избиении до смерти соседа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 июня 2017 года.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2017 года в квартире дома по ул. Космонавтов в рабочем посёлке Воротынец поссорились двое мужчин. Во время ссоры 29-летний подозреваемый ударил своего 31-летнего гостя бутылкой по голове, а затем избил его деревянной палкой. После этого он вынес пострадавшего в подъезд. Потерпевший дополз до своей квартиры и скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемый вину в содеянном признал. Он не трудоустроен, ранее не судим.Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

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