Следственный комитет РФ
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Житель Воротынца Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в избиении до смерти соседа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 июня 2017 года.
По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2017 года в квартире дома по ул. Космонавтов в рабочем посёлке Воротынец поссорились двое мужчин. Во время ссоры 29-летний подозреваемый ударил своего 31-летнего гостя бутылкой по голове, а затем избил его деревянной палкой. После этого он вынес пострадавшего в подъезд. Потерпевший дополз до своей квартиры и скончался от полученных телесных повреждений.
Обвиняемый вину в содеянном признал. Он не трудоустроен, ранее не судим.Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.
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