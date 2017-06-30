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Общество

"Маленьких детей недопустимо оставлять ни в личном, ни в общественном транспорте", - Никита Злобин

04 июля 2017 12:52  [19] Общество
Никита Злобин

Никита Злобин

Фото: "Онтранс-НН"

"Изменения правил перевозки детей в авто положительно отразятся на безопасности участников дорожного движения", - заявил генеральный директор ООО "Онтранс-НН" Никита Злобин, комментируя постановление правительства РФ о поправках в ПДД, опубликованное 3 июля 2017 года.

По его словам, правительство РФ, запретившее оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле, актуализировало правила дорожного движения и повысило уровень безопасности автомобилистов, пассажиров и пешеходов

"Мы положительно оцениваем ревизию правил дорожного движения в части перевозки детей в личных авто, которые являются средством повышенной опасности. Хочу отметить, что позиция в этом вопросе одинаковая и у ГИБДД, и детского омбудсмена, и у регуляторов парковочного пространства. В Нижнем Новгороде, да и в других городах РФ, не раз происходили несчастные случаи, когда дошкольники становились автопотерпевшими. Были и тепловые удары в результате перегрева в закрытой машине, и удушья от ремней безопасности, и даже ДТП по причине свободного доступа к рулю. Детей младшего возраста недопустимо оставлять ни в личном, ни в общественном транспорте без присмотра взрослых", - подчеркнул Никита Злобин.

Руководитель "Онтранс-НН" также добавил, что его компания ещё в 2016 году внедрила дополнительные меры безопасности эвакуации авто, припаркованных в неположенном месте. В частности, сотрудники службы обеспечены специальными осветительными приборами, которые позволяют даже сквозь тонированные стекла удостовериться, что в салоне никого нет, и переместить транспортное средство без рисков пассажирского травматизма.

Как сообщалось ранее, 3 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД, которые, в частности, обязывают перевозить детей до семи лет безальтернативно только в детских удерживающих устройствах, а также запрещают оставлять дошкольников в автомобиле без присутствия совершеннолетнего. Напомним, что указанные поправки в Правила дорожного движения, которые отражены в постановлении правительства № 761, вступают в силу по истечении семи дней после даты их официального опубликования.

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