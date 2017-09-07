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Общество

"Нужно уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений", - Олег Лавричев

08 сентября 2017 12:41  [73] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

"Необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство, что позволит уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений", - считает председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Олег Лавричев.

Об этом он сообщил, комментируя проект регионального закона, предусматривающего распространение льгот на проезд для учеников и студентов частных учебных заведений. Решение о внесении этого законопроекта на рассмотрение регионального парламента было принято на внеочередном заседании фракции "Единой России".

Предлагаемые изменения позволят распространить льготы на проезд для учащихся частных общеобразовательных организаций, студентов, обучающихся по очной форме обучения в негосударственных профессиональных образовательных организациях и негосударственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Нижегородской области.

"В настоящее время согласно закону Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте старше семи лет предоставляется льготный проезд на всех видах городского, транспорта, в том числе, на канатной дороге, за исключением такси и маршрутного такси. А также на автомобильном транспорте пригородного сообщения. Кроме того, предоставляются льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в течение учебного года", - пояснил Лавричев.

В то же время, по словам депутата, ученики и студенты негосударственных учреждений такими льготами сейчас не обладают.

"Считаю, что организационно-правовая форма учреждения не должна быть основополагающим критерием при оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на образование", - резюмировал Лавричев.
"Нужно уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений", - Олег Лавричев

"Необходимо внести соответствующие изменения в региональное законодательство, что позволит уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений", - считает председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Олег Лавричев.

Об этом он сообщил, комментируя проект регионального закона, предусматривающего распространение льгот на проезд для учеников и студентов частных учебных заведений. Решение о внесении этого законопроекта на рассмотрение регионального парламента было принято на внеочередном заседании фракции "Единой России".

Предлагаемые изменения позволят распространить льготы на проезд для учащихся частных общеобразовательных организаций, студентов, обучающихся по очной форме обучения в негосударственных профессиональных образовательных организациях и негосударственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Нижегородской области.

"В настоящее время согласно закону Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте старше семи лет предоставляется льготный проезд на всех видах городского, транспорта, в том числе, на канатной дороге, за исключением такси и маршрутного такси. А также на автомобильном транспорте пригородного сообщения. Кроме того, предоставляются льготы на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в течение учебного года", - пояснил Лавричев.

В то же время, по словам депутата, ученики и студенты негосударственных учреждений такими льготами сейчас не обладают.

"Считаю, что организационно-правовая форма учреждения не должна быть основополагающим критерием при оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации их права на образование", - резюмировал Лавричев.

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