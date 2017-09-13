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Политика

"Высокая оценка Шанцева и Путина со стороны нижегородцев не должна вызывать удивлений", - Александр Суханов

13 сентября 2017 19:13  [12] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Высокая оценка Шанцева и Путина со стороны нижегородцев не должна вызывать удивлений", - заявил политический обозреватель, сопредседатель нижегородского эксперт-клуба Александр Суханов. Об этом он рассказал, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в августе 2017 года Институтом политической психологии и научно-исследовательским центром "ЭОН".

"На мой взгляд, высокий рейтинг власти является достаточно стабильным показателем нашего региона. Губернатор сделал и делает для Нижегородской области достаточно много, что оправдывает высокую оценку его работы. Именно благодаря ему региональная политическая система стабильна, одновременно фиксируется и заметное экономическое развитие", - отмечает Суханов.

"Жители области воспринимают деятельность Валерия Шанцева в связке с президентом России. Это выражается в том, что оценка работы Путина со стороны нижегородцев значительно выше, чем, в среднем, по стране. От Путина зависит жизнь большого количества оборонных предприятий, которые находятся на территории региона. Благодаря президенту они сейчас получают хорошие госзаказы, у работников приличные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Это и много другое возвышает президента страны в глазах жителей Нижегородской области", - добавил он.

"Еще один фактор, не менее значимый, повлиявший на оценку Шанцева – отсутствие политических конфликтов между областью и Нижним Новгородом. Я за последний год не заметил ни одного серьезного разногласия, налажена нормальная работа, что сразу отразилось на социологии. Если раньше город ухудшал общеобластные показатели, то сегодня мы наблюдаем новую тенденцию, когда уровень доверия и к Путину, и к Шанцеву в Нижнем выше среднеобластных значений", - пояснил Суханов.

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