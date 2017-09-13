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Политика

"Если бы выборы губернатора состоялись в этом году, Шанцев вновь выиграл бы их в первом туре", - Дмитрий Стрелков

13 сентября 2017 15:39  [69] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Если бы выборы губернатора состоялись в этом году, Валерий Шанцев вновь выиграл бы их в первом туре с результатом более 65%", - считает руководитель научно-исследовательского центра "ЭОН" Дмитрий Стрелков. Об этом он заявил во время заседания нижегородского эксперт-клуба 13 сентября 2017 года.

На заседании состоялась презентация результатов опроса, проведенного в августе 2017 года Институтом политической психологии и научно-исследовательским центром "ЭОН". По данным социологов, положительный рейтинг губернатора в июне 2016 года составил 70,6%.

Стрелков отметил, что на протяжении последнего года положительные оценки губернатора практически не изменились, колеблясь в пределах 2,2%. Доля негативных оценок за это время понизилась на два процентных пункта, с 20,5% в июне 2016 года до 18,5% в августе 2017.

"Мы фиксируем перелом тенденции: если раньше Нижний Новгород был настроен более критично по отношению к власти, то теперь ситуация изменилась: региональный центр демонстрирует столь же высокую лояльность, что и область в целом", - сообщил социолог Александр Прудник.

По данным исследования, в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. В настоящее время этот показатель находится на годовом максимуме – 83,7%.

Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов, по данным опроса, составил лишь 16,3%: Борис Немцов – 7,8%, Иван Скляров – 6,1%, Геннадий Ходырев – 2,4% от определившихся.

"При сравнении результатов деятельности губернаторов области Шанцев является безусловным лидером во всех зонах области. Наиболее высокий показатель зафиксирован у него в Нижнем Новгороде – 84,1% определившихся, а самый низкий в Дзержинске – 70,0%. Интересно отметить, что армассцы отдали дань памяти своему земляку: 28,4% отметили Склярова, как наиболее успешного губернатора, в то время как по области он получил лишь 6,1%", - рассказал Стрелков.

Валерий Шанцев в 2014 году набрал 86,93% голосов избирателей на выборах губернатора Нижегородской области.

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