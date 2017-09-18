"Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности, - Андрей Преснухин Общество

Андрей Преснухин Фото: УМВД по Нижнему Новгороду

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности", - об этом в рамках пресс-конференции 20 сентября 2017 года сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижнему Новгороду Андрей Преснухин, комментируя незаконную торговлю в районе Московского вокзала.



"В рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году вряд ли будет увеличен штат специалистов по контролю за незаконной торговлей. Однако будет увеличена интенсивность работы. С вопросом коррупции, который часто поднимается вокруг торговли на Московском вокзале, мы разбираемся регулярно, и выясняется, что предприниматели, говоря о предполагаемых взятках, на самом деле имеют ввиду штрафы, которые они платят за торговлю в незаконном месте и считают эти штрафы платой за размещение своих лотков", – заявил Преснухин.



"К сожалению, эффективных механизмов борьбы со сложившейся ситуацией пока нет. Мы давно выходили с законодательной инициативой, однако в федеральном кодексе отсутствует ответственность за незаконную торговлю, а значит нельзя ввести дополнительные меры наказания, кроме штрафов. Поэтому пока остается только опция ежедневных штрафов, рейдов и мониторинга ситуации. То же самое касается торговли из кофемашин. На данный момент ни одна машина не внесена в схему размещения стационарных объектов, а значит осуществляет деятельность незаконно", – подвел итог представитель правоохранительных органов.