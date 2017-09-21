СК подозревает экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД в хищении почти 45 млн рублей из вещдоков Происшествия

Фото: СК РФ

СК подозревает экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД в хищении почти 45 млн рублей из вещественных доказательств.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области 22 сентября 2017 года, во время расследования возбужденного ГУ МВД в 2012 году уголовного дела у гражданина были изъяты 44,83 млн рублей. Эти деньги были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.



В 2014 году производство по тому дело прекращено, а их хозяин стал ходатайствовать о возращении ему денег. Однако к этому моменту деньги, находившиеся в матерчатых мешках, были подменены неизвестными на что-то не представляющее материальной ценности. Когда собственник получил мешки, он, не зная, что в них находятся не деньги, дал расписку в получении.



В рамках расследования дела о пропаже денег из вещдоков был задержан один из подозреваемых – бывший начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области.



По данным судебной пресс-службы, сейчас Московский районный суд Нижнего Новгорода рассматривает ходатайство следователя об аресте подозреваемого. Допрошенный в присутствии защитника, он давать показания отказался.



"До настоящего времени местонахождение похищенных денежных средств не установлено", - поясняет пресс-служба.