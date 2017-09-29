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Происшествия

Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности 2 октября

02 октября 2017 15:45  [131] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель департамента транспорта и связи горадминистрации Сергей Кленов 2 октября 2017 года.

Он добавил, что эвакуация пассажиров в метро сегодня не проводилась.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.

Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора и один из корпусов Мининского университета.

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

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