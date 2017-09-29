Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности 2 октября

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Нижегородский метрополитен работает в режиме усиления мер безопасности. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель департамента транспорта и связи горадминистрации Сергей Кленов 2 октября 2017 года.
Он добавил, что эвакуация пассажиров в метро сегодня не проводилась.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.
Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора и один из корпусов Мининского университета.
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