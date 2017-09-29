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Происшествия

Один из корпусов ННГУ и ТЦ "Муравей" эвакуированы в Нижнем Новгороде 2 октября

02 октября 2017 15:50  [131] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Один из корпусов ННГУ и ТЦ "Муравей" эвакуированы в Ленинском районе Нижнего Новгорода 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщают очевидцы.

Информацию об эвакуации 15 корпуса ННГУ им. Лобачевского, расположенного на пр. Ленина, подтвердил проректор университета Никита Авралев. Из зданий выведены люди, на месте ведутся поисковые работы.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.

Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора и один из корпусов Мининского университета.

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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