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Бизнес

"Систему дифференцированной поддержки предпринимателей планируется внедрить в Нижнем Новгороде", - Дмитрий Барыкин

16 ноября 2017 12:29  [116] Бизнес
Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: из личного архива

"Систему дифференцированной поддержки предпринимателей планируется внедрить в Нижнем Новгороде", - заявил председатель комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Барыкин, комментируя утверждение трехлетней муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства Нижнего Новгорода, которое состоялось 15 ноября 2017 года.

По его словам, при составлении документа изучался успешный опыт других российских муниципалитетов, было проведено семь рабочих групп и большое количество консультаций с участием предпринимательских объединений и бизнес-сообществ Нижнего Новгорода, а также представителей администрации.

"Нижний Новгород – промышленный город, и наибольший налоговый вклад в бюджеты всех уровней приносят крупные предприятия. Но если мы хотим устойчивого развития, роста доходов, гибкой экономики, то необходимо помогать малому и среднему бизнесу. В Нижнем Новгороде планируется внедрить систему дифференцированной поддержки предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях, увеличить численность инновационных проектов, создать единую информационно-сервисную инфраструктуру", - отметил Барыкин.

По его словам, программа имеет четкий план реализации: содержит как конкретные показатели, которые должны быть достигнуты к 2020 году, так и перечень перспективных направлений. Одной из целей программы будет привлечение средств из бюджетов всех уровней, включая федеральный. При этом председатель комиссии отметил, что "это открытый документ, который мы будем дополнять и улучшать совместно с бизнес-сообществом города".

СПРАВКА:
По информации администрации Нижнего Новгорода, на 1 января 2017 года в городе насчитывалось более 52 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Доля занятых в малом бизнесе в Нижнем Новгороде оценивается в 30%, что незначительно выше среднероссийских 25%. Между тем, по мировым меркам малые формы предпринимательства должны составлять 70-90% от общего числа предприятий. Общий объем налоговых поступлений за 2016 год от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет города составил 937,1 млн рублей.

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