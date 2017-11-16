Михаил Шаров возглавил местное отделение "Единой России" в Канавинском районе Нижнего Новгорода Политика

Михаил Шаров Фото: Администрация Канавинского района

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров возглавил местное отделение "Единой России" в этом районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в партии.



Учредительная конференция местного отделения состоялась 23 ноября 2017 года. Руководителем избран Михаил Шаров, ранее являвшийся секретарем координационного совета первичных отделений в Канавинском районе.



"На этот пост также выдвигалась Ирина Водопьянова, за которую проголосовали пять делегатов, за Шарова - 74", - добавили в партии.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском, депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков – в Автозаводском, депутат Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович - в Московском, депутат Шамиль Аляутдинов – в Нижегородском, Дмитрий Сивохин – в Сормовском.



13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.