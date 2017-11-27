"Много инженерных проблем возникнет при поднятии уровня ЧГЭС до 68-й отметки, причем непрогнозируемых", - Александр Табачников Общество

Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Много инженерных проблем возникнет при поднятии уровня ЧГЭС до 68-й отметки, причем непрогнозируемых", - заявил журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников, комментируя соответствующее обращение депутатов к федеральному правительству, 30 ноября 2017 года.



"В 2015 году было достигнуто победное решение. Проходили слушания, было множество обращений. Мнение нижегородцев было единодушно. Это было мнение и населения, и правительства, и депутатского конкурса, которое сводилось к тому, что нельзя допустить подъема уровня Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки. При этом мы сейчас наблюдаем действия, которые предпринимает компания "РусГидро". По нашему мнению, они пытаются переформатировать решение, принятое правительством РФ, по приостановке работ по повышению уровня водохранилища до 68-й отметки. Компания опять пытается вернуться к анализу работ, связанных с завершением проекта на 63-й отметке, и сравнить их со вторым вариантом. Это другой способ возврата к 68-й отметке", - считает Табачников.



"Этим обращением мы в очередной раз подтверждаем, что мы все единодушны в том, что этого допустить нельзя, так как будет нанесен непоправимый ущерб окружающей среде и возникнет очень много инженерных проблем, причем непрогнозируемых", - заключил депутат.



Напомним, 30 мая 2009 года Дмитрий Медведев, будучи президентом России, дал поручение правительству принять меры по завершению разработки проектной документации в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров.



В 2013 году проект по достройке ГЭС получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, и Валерий Шанцев, являвшийся тогда губернатором Нижегородской области, обратился к президенту РФ с просьбой поставить точку в этом. 30 июля 2015 года Шанцев сообщил, что Владимир Путин принял решение отказаться от проекта по поднятию уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки.