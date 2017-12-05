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"Нас ожидает лучший чемпионат в истории футбола и Нижний внесет свой весомый вклад в общее дело", - Дмитрий Черышев

06 декабря 2017 19:50  [23] Общество
Дмитрий Черышев

Дмитрий Черышев

Фото: welcome2018.com

"Нас ожидает лучший чемпионат в истории футбола и Нижний внесет свой весомый вклад в общее дело", - сказал футбольный тренер, экс-игрок сборной России по футболу, посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев.

"Как нижегородцу мне приятно, что президент Владимир Путин сделал заявление о своем выдвижении на президентский пост на Нижегородской земле, на легендарном заводе ГАЗ. Безусловно, для региона - это еще один повод для гордости, потому что случайно такие события не происходят. Я являюсь послом ЧМ-2018 по футболу. Знаю, что Владимир Владимирович сделал многое для того, чтобы турнир пришел в Россию", - сказал он, комментируя заявление Путина об участии в выборах в 2018 году.

"Одна из задач, которую поставил президент перед нашим новым губернатором Глебом Никитиным, также связана с проведением чемпионата в Нижнем Новгороде. У меня нет никаких сомнений, что город и область достойно справятся с поставленной задачей", - резюмировал он.

Напомним, 6 декабря в Нижнем Новгороде Путин также посетил Горьковский автозавод, где объявил, что планирует принять участие в выборах главы государства в 2018 году.

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