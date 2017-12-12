"Отсутствие необходимых средств в бюджете на образование – это мина замедленного действия", - Игорь Богданов Общество

Игорь Богданов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Отсутствие необходимых средств в бюджете на образование – это мина замедленного действия", - заявил депутат Думы Нижнего Новгорода, председатель фракции "Справедливой России" в Гордуме Игорь Богданов, комментируя проект бюджета города на 2018 год, на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Он обратил внимание, что на содержание 600 учреждений образования на следующий год выделяется 3 млрд рублей из необходимых 5 млрд рублей. "Отсутствие необходимых средств в бюджете на образование – это мина замедленного действия. Из-за недостатка средств будут пени, штрафы. То есть, доходы от образовательных услуг мы будем направлять не на развитие, а на штрафы. Нельзя жить по таким нормативам. Я предлагаю обратиться к Заксобранию Нижегородской области, к президенту РФ с просьбой о выделении дополнительных средств", - обратился Богданов к коллегам-депутатам. Вопрос был оставлен без ответа.

Напомним, основные характеристики бюджета на следующий год выглядят следующим образом: доходы запланированы в размере 29,2 млрд рублей (почти на 3 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2017 года), расходы 29,6 млрд рублей (рост составил 2,4 млрд рублей). Дефицит, в свою очередь, составит 424,9 млн рублей - на 515,7 млн рублей ниже уровня 2017 года.