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Спорт

"Муршак был самым дорогим легионером в "Торпедо", - Евгений Сафонов

18 декабря 2017 16:14  [399] Спорт
Редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов

Редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов

Фото: соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

"Муршак был самым дорогим легионером в "Торпедо", - сообщил главный редактор сайта AllHockey.Ru Евгений Сафонов 18 декабря 2017 года, комментируя расторжение контракта со словенским легионером Яном Муршаком.

"Торпедо" уже близко к тому, чтобы установить рекорд по количеству хоккеистов, которых изгнали из клуба еще до Нового года. Муршак стал то ли 10, то ли 11-м таким игроком, тут легко сбиться со счета. Это говорит о том, что в клубе установлена абсолютная власть главного тренера Петериса Скудры, которому не указ ни спортивный директор Алексеев, ни генеральный директор Харитонов", - сказал главный редактор.

"Я уверен, что правление клуба, если он хоть на что-то влияет, должно разобраться с этим увольнением. Известно, что в "Торпедо" есть долги по зарплате. Они не критичные, но все-таки существуют. И в этот момент убирают самого дорого игрока команды? То есть ему нужно будет в кратчайшие сроки выплатить компенсацию? Следовательно, придется не выплачивать месячную зарплату, а пустить деньги на выплату Муршаку? Где здесь логика? Кто вообще контролирует деятельность Скудры?", - спросил Сафонов.

Напомним, о расторжении контракта с Муршаком хоккейный клуб "Торпедо" сообщил 18 декабря.

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