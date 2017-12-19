"Казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка, подготовке юношей к армии", - Дмитрий Малухин

Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7627] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6285] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [5970] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4119] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3732] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
16 января 2017 16:41  [3463] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
10 сентября 2017 16:25  [3432] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3084] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
21 декабря 2016 16:26  [2899] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
17 октября 2017 18:28  [2838] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2017 18:57  [9] Школа №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получила имя Героя России Дмитрия Жидкова
19 декабря 2017 18:51  [50] Три ИП и три ООО получили право на уборку Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2018 году
19 декабря 2017 18:45  [44] "Градпланы, которые выдаются городом, несут в себе достаточное количество противоречий", - Алексей Каменюк
19 декабря 2017 18:23  [82] Экс-глава поселка в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к девяти годам за взятку
19 декабря 2017 18:20  [114] "Нижегородская агломерация должна стать системой с единой транспортной и производственной инфраструктурой", - Александр Худин
19 декабря 2017 17:55  [83] Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров
19 декабря 2017 17:41  [89] "Нижегородский водоканал" ожидает экономию до 3 млн рублей в год после открытия собственной вирусологической лаборатории
19 декабря 2017 17:33  [90] Более чем на треть подорожали груши и апельсины в Нижегородской области с начала 2017 года по середину декабря
19 декабря 2017 17:24  [102] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует ввести новую схему общественного транспорта к осени 2018 года
19 декабря 2017 16:44  [121] Около тысячи детей из Кстовского района приняли участие в экологическом конкурсе ЛУКОЙЛа "Чистый взгляд"
Общество

"Казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка, подготовке юношей к армии", - Дмитрий Малухин

18 декабря 2017 17:17  [249] Общество
Дмитрий Малухин

Дмитрий Малухин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка, подготовке юношей к армии", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Дмитрий Малухин 18 декабря 2017 года, комментируя законопроект о поддержке казачьих сообществ.

По его словам, законопроект разработан в соответствии с федеральным законодательством и направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с развитием российского казачества в регионе. "Мы совместно с компетентными органами доработали проект закона и учли все замечания и рекомендации", – отметил депутат.

Как рассказал Дмитрий Малухин, проект закона определяет принципы, формы, направления господдержки деятельности казачьих обществ, а также разграничивает полномочия органов государственной власти региона в данной сфере и регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти и казачьими обществами. "Проект также позволит заключать соглашения с правительством региона, в рамках которого казаков можно будет привлекать к оказанию помощи органам исполнительной власти в осуществлении различных задач и функций. Например, к участию в обеспечении общественного порядка, ликвидации стихийных бедствий, подготовке юношей к армии. Немаловажно, что их работа в первую очередь будет направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и возрождение традиций казачества", - подчеркнул председатель комитета.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.

СПРАВКА:
В 2012 году Президент Российской Федерации утвердил Стратегию развития государственной политики российского казачества до 2020 года. Основной целью документа является содействие консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph