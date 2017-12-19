"Казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка, подготовке юношей к армии", - Дмитрий Малухин Общество

Дмитрий Малухин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка, подготовке юношей к армии", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Дмитрий Малухин 18 декабря 2017 года, комментируя законопроект о поддержке казачьих сообществ.

По его словам, законопроект разработан в соответствии с федеральным законодательством и направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с развитием российского казачества в регионе. "Мы совместно с компетентными органами доработали проект закона и учли все замечания и рекомендации", – отметил депутат.

Как рассказал Дмитрий Малухин, проект закона определяет принципы, формы, направления господдержки деятельности казачьих обществ, а также разграничивает полномочия органов государственной власти региона в данной сфере и регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти и казачьими обществами. "Проект также позволит заключать соглашения с правительством региона, в рамках которого казаков можно будет привлекать к оказанию помощи органам исполнительной власти в осуществлении различных задач и функций. Например, к участию в обеспечении общественного порядка, ликвидации стихийных бедствий, подготовке юношей к армии. Немаловажно, что их работа в первую очередь будет направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и возрождение традиций казачества", - подчеркнул председатель комитета.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.



СПРАВКА:

В 2012 году Президент Российской Федерации утвердил Стратегию развития государственной политики российского казачества до 2020 года. Основной целью документа является содействие консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления.