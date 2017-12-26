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Политика

"Уверен, что Елизавета Солонченко будет востребована в политике", - Андрей Вовк

27 декабря 2017 17:36  [147] Политика
Андрей Вовк

Андрей Вовк

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Уверен, что Елизавета Солонченко будет востребована в политике", - считает политический обозреватель, автор telegram-канала Андрей Вовк.

Когда Солонченко только избралась на пост главы Нижнего Новгорода, ей пытались создать ошибочный образ молодой бизнес-вумен, которая понимает в экономике, знает много умных словечек и близка к понятию технократа. Но жителям наплевать на все эти KPI, им нужен человек, к которому можно обратиться, пожаловаться, поплакаться.

Таким человеком, по мнению Вовка, и стала Солонченко за эти полгода. "Правда, стать полноценной хозяйкой не получилось из-за отсутствия нужных полномочий. Елизавета Игоревна много обещала, но сделать всего не смогла. Можно вспомнить инициативу о создании самой длинной набережной в Европе или о возвращении районам города части полномочий. Политически именно Солонченко стала поводом для расформирования городского отделения "Единой России", когда оно поддержало её на пост мэра, а генсовет партии – нет", - считает эксперт.

"Тем не менее, период Елизаветы Игоревны запомнится как время обещаний и ожиданий. Столько встреч с жителями, бизнесменами, экспертами, как она, не проводил никто. Никто так открыто не общался с журналистами, с оппозицией, с депутатами и чиновниками. И большая благодарность ей за то, что даже понимая, что скоро уйдёт, она работала до последнего дня, не оставляя город без власти. Её проекты "АкадемиУм", Общественная палата действительно взбудоражили город, заставили общественность вспомнить, что у неё есть своя позиция", - добавил он.

"Я уверен – Солонченко будет востребована в политике. Она могла бы остаться председателем Гордумы, стать единым мэром, депутатом Госдумы, секретарём НРО "Единой России" или отличным вице-губернатором по социальной политике. Её профессиональные умения и искренняя любовь к Нижнему Новгороду ещё принесут пользу", - подытожил Андрей Вовк.

Напомним, Солонченко была назначена исполняющим полномочия председателя Думы 20 декабря 2017 года после своей досрочной отставки и перехода города на одноглавую систему. Конкурс по избранию нового главы города назначен на 12 января 2018 года, по данным на 27 декабря, на него заявился только один кандидат.

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