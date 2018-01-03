Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Починковском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, в ОМВД России по Починковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"6 января 2018 года около 07:30 на 211 км автодороги Р-158 "Нижний Новгород – Саратов" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Один из водителей выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1993 года рождения, а также четыре пассажира: две девушки 1996 и 1999 годов рождения, двое молодых людей 1992 и 1996 годов рождения - погибли на месте. Водитель бензовоза в ДТП не пострадал", - рассказали в ГУ МВД.

Напомним, что всего в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано 32 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России.