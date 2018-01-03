Экс-глава администрации Сокольского района Нижегородской области получил условный срок за мошенничество с землей Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший глава администрации Сокольского района Нижегородской области (сейчас это г.о. Сокольский) Александр Шилов осужден на три года условно за мошенничество с земельным участком.

Как сообщила пресс-служба объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции 10 января 2018 года, в 2009 году Шилов решил безвозмездно путем обмана приобрести для своей дочери свободный от застройки земельный участок на берегу реки.

Сделать это он намеревался на основании подложного документа, якобы выданного в 1992 году его несовершеннолетней дочери. В 1992 году еще не был введен Земельный кодекс РФ, который запрещает выделение участков земли на берегах рек.

Дочь 1979 года рождения подписала соответствующее заявление. Документ был оформлен с помощью одного из глав сельсовета района.

Суд установил, что действия Шилова и его дочери причинили имущественный ущерб в 400 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Помимо условного срока Шилов оштрафован на восьми тысяч рублей. Его дочь получила два года условно и штраф в шесть тысяч рублей.

Напомним, в 2002 году Шилов подозревался в получении взятки.