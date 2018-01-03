"Малый бизнес будет лучше развиваться, если его поощрять, а не регламентировать", - Галина Клочкова Общество

Малый бизнес будет лучше развиваться, если его поощрять, а не регламентировать, - Галина Клочкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Малый бизнес будет лучше развиваться, если его поощрять, а не регламентировать", - об этом НИА "Нижний Новгород" депутат Законодательного собрания Нижегородской области Галина Клочкова, комментируя 11 января проект приказа регионального минпромторга, который предлагает упорядочить размещение в регионе мобильных передвижных средств торговли (фудтраки, автолавки и т.д.).



"Появление таких законов в сфере малого и среднего предпринимательства не просто затрудняет работу предпринимателей. Это определенным образом блокирует вектор развития. Даже когда мы обсуждаем подобные темы как законодатели, мы убеждаемся, что в каждом регионе закон очень сильно зависит от места и традиций. Для эффективной работы любого закона есть много вводных, и попытка упорядочить малый и средний бизнес какими-то крупными мазками далеко не всегда идет в плюс предпринимательству. Мы не можем предположить, сколько молодых ребят задумали бизнес, который вполне может быть окупаемым, но в условиях быстро меняющихся правил просто никто не выйдет на рынок. Поэтому здесь важно разобраться в том, что мы считаем полезным и важным для развития больших или малых городов. Кстати, о последних. К примеру, этот закон может быть важен для отдаленных малых поселений, где открытие стационарных магазинов просто не окупится. И когда мы начинаем разбираться по существу, мы видим, что их сложно исполнять на местах", - отметила собеседница агентства.



"Я убеждена, что все законы, касающиеся малого и среднего бизнеса, в отличие от многих других, должны обязательно обсуждаться с экспертным сообществом. Меня всегда пугает любая регламентация. Лучше думать в сторону того, чтобы воодушевить молодых людей на создание своего дела. Сложно предположить, что это какой-то сверхдоходный бизнес, скорее это попытка самореализации, дело для души. Так что лучше нам двинуться по пути создания по пути создания конкурсов на лучшие проекты или выделения грантов на развитие. Это будет более эффективно. Если все запретить, мы чьему вкусу будем доверять? Что касается вопроса, украшают они город или нет, ответ в том, что они передвигаются. Их не так много, чтобы существенно повлиять на архитектурный облик города, и при этом они в движении. Здесь как раз у меня больше надежды на новых лидеров и их способность проектно мыслить и создавать пространство, в которых и уют и комфорт и красота будут предметом обсуждения и награждения. По этому пути мы быстрее придем к порядку и к пользе и к движению и росту малого бизнеса", - подвела итог Клочкова.



#519140##Напомним##, что по согласно документу, в порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов вносятся требования к организации мобильной торговли. Добавляется тип "мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки, автокафе, автоцистерны) на базе транспортных средств, поставленные на учет в установленном порядке ТС, специально оборудованные для торговой деятельности". Пунктом 6 проекта приказа при разработке органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены: необходимость соблюдения требований Санитарных норм и правил; необходимость наличия сертификата соответствия для автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения по требованиям технических регламентов; возможность размещения автокафе на проезжей части, парковках и автостоянках при соблюдении правил дорожного движения, а также возможность организации обслуживания покупателей со стороны тротуара в границах территории общей площадью не более 50 кв метров; необходимость при включении в схему маршрута или места размещения автокафе предоставления заявителем на графическом материале границы территории площадью не более 50 кв метров, в пределах которой планируется размещение.