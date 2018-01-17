"Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов

Популярные комментарии за год
21 сентября 2017 11:43  [7747] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [6655] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6062] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
11 мая 2017 18:18  [4274] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3810] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
10 сентября 2017 16:25  [3499] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
16 августа 2017 16:18  [3149] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
17 октября 2017 18:28  [2968] "Встреча с депутатами, к сожалению, подтвердила, что Никитину достались архаичные управленческие реалии", - Евгений Семенов
08 февраля 2017 15:25  [2741] "Лояльные "теневому кабинету" люди пришли на смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода", - Евгений Семенов
06 декабря 2017 18:32  [2421] "Тот факт, что мы с Путиным оказались в одном городе в один день - это, конечно, случайность", - Ксения Собчак
Последние новости рубрики Политика
17 января 2018 18:55  [910] Избрание главы Нижнего Новгорода 17 января 2018 года
17 января 2018 17:43  [152] "Нацеленность на конкретный результат станет фирменным стилем мэра Панова", - Валерий Фадеев
17 января 2018 16:06  [708] "Владимир Панов коренной нижегородец, досконально знающий городскую проблематику", - Елизавета Солонченко
17 января 2018 15:56  [282] Вопрос о лишении нижегородских депутатов права согласовывать заместителей главы администрации вынесен на слушания
17 января 2018 15:38  [233] "Разговоры про раскачку, анализ ситуации, вхождение в курс дела – это не про Владимира Панова", - Герман Карачевский
17 января 2018 15:18  [330] "Появился мэр, изначально поддержанный главой региона", - Сергей Кондрашов
17 января 2018 14:21  [202] "Владимир Панов – одномандатник, знает, как работать с людьми", - Ольга Тимофеева
17 января 2018 13:34  [1265] "Было совершенно очевидно, что Кошелев хоть и достойный, но все же "технический кандидат", - Евгений Семенов
17 января 2018 13:31  [1108] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
17 января 2018 12:39  [514] Владимир Панов подал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ
Политика

"Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов

17 января 2018 13:31  [1108] Политика
Роман Антонов

Роман Антонов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - заявил журналистам и.о. замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

Он подчеркнул, что присутствует на заседании Думы как заместитель губернатора и как гражданин. "Я так же, как и вы, вижу, что происходит в городе, езжу в Москву, бываю в Казани, Екатеринбурге, и мне, конечно, хотелось, чтобы Нижний Новгород действительно стал третьим городом. Я очень доволен, что у избранного главы есть понимание проблематики, которая имеется на сегодняшний день в городе, есть предложения по выходу из проблем. Нужно понимать, что это серьезная тяжелая работа - совместно с депутатским корпусом, с губернатором Нижегородской области, правительством. Только если мы будем вместе возможно что-то сделать для города. Со своей стороны могу сказать, что мы будем всячески помогать Нижнему Новгороду, чтобы программа Владимира Александровича потихонечку внедрялась в жизнь", - отметил Роман Антонов.

Журналисты поинтересовались у Антонова, "способствовал ли он тому, чтобы депутаты так консолидировано проголосовали за Панова". По его словам, ни с одним депутатом этот вопрос не проговаривался.

"Это принципиально. Мы знаем, чем заканчивается в Гордуме истории, когда начинают кого-то ломать, заставлять, приглашать в кабинеты. Я и в 2015 году говорил, и сейчас – мы готовы работать с любым кандидатом, которого изберут депутаты", - добавил и.о. замгубернатора.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph