"Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов Политика

Роман Антонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - заявил журналистам и.о. замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов, комментируя избрание Владимира Панова главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

Он подчеркнул, что присутствует на заседании Думы как заместитель губернатора и как гражданин. "Я так же, как и вы, вижу, что происходит в городе, езжу в Москву, бываю в Казани, Екатеринбурге, и мне, конечно, хотелось, чтобы Нижний Новгород действительно стал третьим городом. Я очень доволен, что у избранного главы есть понимание проблематики, которая имеется на сегодняшний день в городе, есть предложения по выходу из проблем. Нужно понимать, что это серьезная тяжелая работа - совместно с депутатским корпусом, с губернатором Нижегородской области, правительством. Только если мы будем вместе возможно что-то сделать для города. Со своей стороны могу сказать, что мы будем всячески помогать Нижнему Новгороду, чтобы программа Владимира Александровича потихонечку внедрялась в жизнь", - отметил Роман Антонов.

Журналисты поинтересовались у Антонова, "способствовал ли он тому, чтобы депутаты так консолидировано проголосовали за Панова". По его словам, ни с одним депутатом этот вопрос не проговаривался.

"Это принципиально. Мы знаем, чем заканчивается в Гордуме истории, когда начинают кого-то ломать, заставлять, приглашать в кабинеты. Я и в 2015 году говорил, и сейчас – мы готовы работать с любым кандидатом, которого изберут депутаты", - добавил и.о. замгубернатора.