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Общество

Нижегородский департамент внешних связей предложил китайской провинции Аньхой организацию чартерных рейсов

30 января 2018 14:36  [229] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области предложил китайской провинции Аньхой организацию чартерных рейсов. Об этом директор департамента Ольга Гусева сообщила в рамках пресс-конференции 30 января 2018 года.

По её словам, предложение было озвучено китайской делегации в 2017 году, также представители иностранного государства осмотрели новый терминал нижегородского аэропорта "Стригино". На данный момент департамент внешних связей ожидает от китайских партнеров ответа на выдвинутое предложение.

"Надо понимать, что мы со своей стороны будем только рады предложить сотрудничество в сфере международных авиаперевозок, однако любые чартерные рейсы организуются исходя из экономической целесообразности. Однако считаем, что в этом вопросе шансы у Нижегородской области очень неплохие", - отметила глава департамента.

Напомним, что нижегородский аэропорт "Стригино" в 2017 году увеличил пассажиропоток на четверть.

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