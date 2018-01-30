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Политика

"Находясь в отпуске, я смогу спокойно подумать о том, какое из предложений о новой работе выбрать", - Мария Холкина

31 января 2018 18:23  [368] Политика
Мария Холкина

Мария Холкина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Находясь в отпуске, я смогу спокойно подумать о том, какое из предложений о новой работе выбрать", - об этом замглавы администрации Нижнего Новгорода по организационно-кадровому блоку Мария Холкина сообщила журналистам в ходе встречи 31 января 2018 года.

"После того, как написала заявление об уходе, встретилась с врио губернатора Глебом Сергеевичем и познакомилась с ним лично. Он сказал, что наслышан обо мне как плохого, так и хорошего, а также выразил сожаление о принятом мною решении, сказав, что я "остаюсь в его периметре", и попросил помочь в этот переходный период для администрации города своими знаниями и опытом и не бросать все на самотек. Поэтому я взяла отпуск, а не уволилась сразу. Я буду консультировать, помогать, если потребуется", – отметила Холкина

"Понятно, что я ухожу не в никуда. До 19 марта я в отпуске. Предложение по работе есть не одно, есть предложение в органах госвласти, есть в бизнесе, и очень большом бизнесе, поэтому у меня есть время выбрать. Сейчас я склоняюсь к тому, чтобы отдать предпочтение бизнесу, это для меня своеобразной вызов. Потому что то, чем я занималась последние годы, это ежедневная знакомая рутинная работа. Я понимаю, что надо развиваться, куда-то двигаться и пробовать что-то новое. А в бизнесе я никогда не работала. Но точный ответ о новом месте работы я дам не раньше 20 марта", - сообщила замглавы горадминистрации.

"Сейчас опять изменилась конфигурация власти. К управлению пришли более молодые ребята. Не надо висеть у них гирями на ногах и из-за угла заглядывать и говорить: "А вот мы не так делали!" У них может быть совсем другой менталитет. Нас тоже не понимали те, кто был до нас. Это обычный процесс смены команды", - подвела итог Мария Холкина.

Напомним, что Мария Холкина покинет пост замглавы администрации Нижнего Новгорода с 20 марта 2018 года.

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