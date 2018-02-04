"Нижний Новгород возвращается к системе, когда депутаты должны были только единодушно голосовать", - Евгений Сабашников Политика

Евгений Сабашников

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Нижний Новгород возвращается к системе, когда депутаты должны были только единодушно голосовать", - заявил зампредседателя совета НРО "Справедливой России" Евгений Сабашников на пресс-конференции 5 февраля 2018 года.



На мероприятии журналистам был представлен программный манифест партии, адресованный будущему президенту РФ. Манифест включает в себя шесть пунктов-предложений партии будущему президенту. Евгений Сабашников отметил, что одна из позиций - возврат к прямым выборам глав городов и районов.



"В Нижнем Новгороде всенародных выборов глав нет с 2010 года, тогда была введена двуглавая система. Говорили о том, что это федеральный тренд, но система в итоге провалилась. Сейчас другой перекос – вся власть в администрацию, а Дума должна выступать в качестве советника. Обсуждается даже вопрос, что председатель Думы на постоянной основе и не нужен, а вполне достаточно, чтобы он работал на своем основном рабочем месте и приходил вести заседания. Мы с вами, по сути, возвращаемся к системе бывших советских исполкомов, когда председатель исполкома решал все вопросы, на сессию собирались депутаты, чтобы единодушно проголосовать и в режиме единогласия организовать нашу жизнь", - считает Евгений Сабашников.



Он также отметил: "Справедливая Россия" не против вертикали власти, но считает, что она должна опираться на "хорошо поставленную горизонталь в лице депутатов, общественников".



Напомним, что 19 января 2018 года пройдут публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода. Правки, в частности, предполагают право главы города на отклонение правового акта Гордумы и возвращения его в течение десяти дней с мотивированным обоснованием отклонения. Из компетенции Гордумы планируется исключить согласование кандидатур на должности первого заместителя и заместителей главы администрации города.