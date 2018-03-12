"Раньше не была близко знакома с творчеством Виктории Токаревой, и как оказалось, зря", - Алла Решетникова Культура и отдых

Алла Решетникова Фото: Столица Нижний НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня "Раньше не была близко знакома с творчеством Виктории Токаревой, и как оказалось, зря", - об этом режиссер нижегородского драмтеатра Алла Решетникова сказала, комментируя предстоящий показ премьеры "Параллельные влюбленности", на пресс-конференции 15 марта 2018 года.



"Я полюбила автора пьес, которые легли в основу постановки, очень поздно. Почему-то раньше не была близко знакома с творчеством Виктории Токаревой, и как оказалось, зря. Когда я прочла ее работы, поняла, что это очень зрелая, глубокая проза, и при этом она демократична и доступна каждому. Новый спектакль целиком о любви. О том, что она существует в нашей жизни. И еще он про людей. Про таких разных и интересных, там много необыкновенных персонажей, это все очень жизненно и узнаваемо. Эти истории очень русские, о людях, иногда чудаковатых, наивных, самоотверженных. Это история для людей и история про людей", - отметила Решетникова.



"Мне как режиссеру было очень сложно работать с данным материалом, потому что тяжело расставаться с полюбившимся текстом, но в театральной постановке невозможно сохранить всю канву произведения и вот это ощущение ответственности перед автором, который тебе нравится, заставляло работать очень тщательно. В этом смысле было очень трудно. Я надеюсь, что нижегородскому зрителю понравится итог и жду премьеры с замиранием сердца", - подвела итог режиссер пьесы.



Напомним, что показ премьеры "Параллельные влюбленности" состоится 22 марта 2018 года. Театр в рамках одного спектакля представит сразу два произведения ("Центр памяти" и "Неромантичный человек") писательницы Виктории Токаревой.

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