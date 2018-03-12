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Культура и отдых

"То, что Владимир Панов при разработке стратегии развития культуры обратился к экспертам, разумный шаг", - Анна Гор

16 марта 2018 15:18  [92] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"То, что Владимир Панов при разработке стратегии развития культуры обратился к экспертам, разумный шаг", - считает директор Волго-Вятского филиала Государственного музейного выставочного центра "РОСИЗО", председатель рабочей группы по созданию стратегии развития культуры Нижнего Новгорода Анна Гор.

"Любому городу нужно развиваться стратегически по всем вопросам городского устройства. Но всe, так или иначе, сводится к культуре. Потому что то, как мы держим ложку или какие читаем книжки, какие телепередачи смотрим, все это есть вопросы культуры. В современном мире культуру понимают широко: не только и не столько как конкретные учреждения культуры, которые, естественно, никто не отменяет, и их роль в общем культурном процессе никто не принижает. Просто это не узкое, а широкое понимание культуры", - сказала она.

"И вот такое современное понимание культуры – оно важно, и надо его осмыслить и понять, как вот эта широкая культура должна развиваться в нашем городе. Причем даже не в плане конкретных шагов, которые тоже придется наметить. Сначала надо понять смысл этих шагов: зачем мы делаем шаг - это стратегия, какой мы делаем шаг – это тактика", - пояснила Гор.

"То, что Владимир Александрович Панов при разработке стратегии развития культуры обратился к экспертам, разумный шаг. Я не первый день знакома с ним, мне кажется, он человек – как раз стратегический и он понимает роль культуры. Культуры – как вектора развития, как вектора движения вперед. Эксперты должны предложить механизмы, способы и особенности этого движения вперед", - резюмировала она.

Напомним, Гор возглавила рабочую группу по разработке стратегии развития культуры Нижнего Новгорода.

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