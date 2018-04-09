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Общество

Только 76% учеников Нижнего Новгорода питаются в школах, - Роспотребнадзор

10 апреля 2018 16:39  [379] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Только 76% учеников Нижнего Новгорода питаются в школах. Такие данные по итогам проверок, проведенных в марте 2018 года, озвучила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Алла Агапова на пресс-конференции по вопросу организации питания в учебных учреждениях 10 апреля.

По ее словам, согласно законодательству, охват по питанию детей должен составлять 100%. Агапова отметила, что по школам области этот показатель составляет 86%. После повышения стоимости питания с ноября 2017 процент желающих питаться в школах, снизился на несколько пунктов. "В верхней части Нижнего Новгорода ситуация хуже, чем в заречной части", - добавила она.

"В кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы, от трех до семи тысяч рублей, за то, что в учебном учреждении завтракают и обедают не все ученики. Школа как юрлицо привлекается к ответственности со стороны управления Роспотребнадзора. Желание питаться в школе является важным фактором здорового поколения. В этом процессе должны участвовать и школы, и родители. Мы просим уделить внимание воспитательной составляющей", - заметила она.

Депутат Гордумы Евгений Лазарев поинтересовался, может ли буфет являться заменителем полноценного питания. Агапова ответила, что буфет – это дополнение к основному горячему питанию в столовых. Кроме того, по работе буфета существуют ограничения в части ассортимента продукции. Недопустимо продавать карамель, шоколад с различными добавками, кондитерские изделия должны быть без крема, продукция не должна требовать специальных условий хранения.

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области Владимир Слободянюк рассказал, что по итогам их проверок в больницах и детдомах в 2017 году были выявлены случаи фальсификации продукции. Доля фальсификата составила 33%. В этом году проверки продолжились. В результате - доля фальсификата составила 66%. Больше всего подделок было выявлено по сливочному маслу, под видом которого в пищу детям добавляли спреды.

Слободянюк сказал, что в феврале 2018 года он направил письмо в адрес главы города Владимира Панова с просьбой организовать независимые проверки также в школах, с участием общественных организаций. "Необходимо отобрать пробы, чтобы проверить, чем кормят наших детей в школах. Пока ответа на наше обращение не поступило", - ответил он.

Как сообщалось ранее, нижегородцы пожаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах. УФАС в свою очередь проводит проверку по жалобе активиста о проведении конкурсов на питание в школах города.

Также напомним, что МП "ЕЗМЗ" по поручению главы города Владимира Панова ведет разработку нового меню для образовательных учреждений.

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