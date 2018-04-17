"Коммерческие кредиты в госдолге Нижегородской области составляют 4%, такое за десять лет в первый раз", - Ольга Сулима Экономика

Ольга Сулима Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко "Коммерческие кредиты в госдолге Нижегородской области составляют 4%, такое за десять лет в первый раз", - отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима на брифинге 20 апреля 2018 года.



Она напомнила, что госдолг региона с начала текущего года по 1 апреля снизился на 2,5 млрд рублей, или на 3%. На отчетную дату он составляет 73,5 млрд рублей.



"Отношение объема долга к доходам областного бюджета составляет 59%, то есть госдолг находится совершенно на экономически безопасном уровне. Мы снижаем кредиты коммерческих банков, замещая их кредитами из федерального бюджета на 90 дней под 0,1%. Структура госдолга очень хорошая. Около 52% в ней составляют длинные государственные ценные бумаги, порядка 43% - бюджетные кредиты из федерального бюджета и лишь 4% - кредиты коммерческих банков. Такое у нас за последние десять лет в первый раз", - сообщила министр.



Напомним, Заксобрание Нижегородской области 22 февраля 2018 года утвердило допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов на общую сумму 20 млрд рублей. Речь идет о кредитах, срок погашения которых должен был наступить в 2018-2019 и 2021-2022 годах. Эти кредиты были получены в 2015-2017 годах на частичное покрытие дефицита бюджета. Их общая сумма составляла 24,9 млрд рублей, но задолженность на 1 января 2018 года снизилась до 20,41 млрд рублей. Вся сумма этой задолженности теперь является реструктуризированной. Ее стоимость составит 0,1% годовых.

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