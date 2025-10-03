Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Политика

Андрей Самсонов: "В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода"

25 декабря 2025 17:58 Политика
Андрей Самсонов: В 2025 году был задан вектор развития Нижнего Новгорода

Самые важные итоги 2025 года для Нижнего Новгорода и региона обозначил Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления".

"На первое место, может и не по вниманию СМИ и общественности, но точно по влиянию на будущее, следует поставить завершение присоединения Кстовского муниципального округа к областному центру. Это событие на долгие годы станет определяющим фактором для развития Нижнего Новгорода. Фактически задан вектор развития областного центра, градостроительных, коммунальных, социальных, транспортных планов и проектов на долгие годы. Будущее развитие города во-многом теперь будет прямо зависеть от успеха этой интеграции", - полагает эксперт.

"На вторую позицию я бы поставил интегральный результат, отраженный в 6 месте Нижегородской области в финальном рейтинге регионов. Он формируется в конце года по сумме мест, которые Нижегородская область получала в рейтингах на протяжении 2025 года. Регион поднялся ещё на 1 ступень, переместившись с 7 места на 1 строчку вверх. Впереди - регионы обладающие либо несопоставимо большими ресурсами (численность населения, финансы) и возможностями, либо мощным федеральным лобби. И, кроме прочего, имевшие значительное преимущество перед Нижегородской областью в начале рейтинговой "гонки". В общем и целом, итогом 2025 года можно признать уверенное закрепление региона в топ-10 российских территорий по подавляющему большинству социально-экономических показателей", - уточнил Самсонов.

Он также назвал третье по значимости событие для региона. 

"Это продолжившееся укрепление позиций региона (не только Нижний Новгород, но и Арзамас, Дивеево, Городец и др.) на рынке внутреннего туризма. Это не только драйвер развития отрасли в регионе, но и чисто имиджевое направление, способное положительно влиять на большое число внутренних показателей. От демографии (за счет притока молодежи из других регионов) до формирования комфортной инфраструктуры и среды проживания для населения", - резюмировал эксперт.

Теги:
Андрей Самсонов Мнения Политика
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных