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"Мы не смогли создавать такие ситуации, которые свойственны Месси", - Хорхе Сампаоли

22 июня 2018 09:59  [123] Спорт
Хорхе Сампаоли

Хорхе Сампаоли

Фото: Аргентинская футбольная ассоциация

"Мы не смогли создавать такие ситуации, которые свойственны Месси", - сказал главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли по итогам матча с Ховатией в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде 21 июня 2018 года. Аргентинцы проиграли 0:3.

Аргентинские журналисты поинтересовались у тренера, понимает ли он, что такая игра – это стыд и позор для аргентинцев. "Не знаю. Мне больно, это да, боль я ощущаю. Мы будем максимально вкладываться в нашей последней возможности. Конечно, мы очень много поняли, но о позоре я бы не говорил, мне больно, что мы не оправдали ожиданий", - ответил он.

"До начала игры мы были очень амбициозными, когда вышли на поле. Мы хотели бы конечно быть первыми в этой группе. После такого результата это гораздо сложнее. Я очень ценю своих игроков, я остаюсь на своем – это превосходная команда, но нам не удалось действительно сплотиться и сыграть вместе", - добавил Сампаоли.

"В первом тайме мы смогли нейтрализовать оппонента. У нас была определенная доля контроля, но потом стало гораздо сложнее. Мы думали, что защитная тройка немножко распределяет напряжение. И конечно надеялись на поддержку наших крайних защитников. Мы конечно видели, что они ведут абсолютно позиционную игру и во втором тайме думали, что если мы немножко изменим систему, то сможем завладеть преимуществом. Думали, что найдется выход. Но нам не удалось добиться того, что мы планировали. Если прибавить к этому тот факт, что нам забили гол, когда мы этого вообще не ожидали, это конечно было сильным ударом. В чемпионате можно проиграть, и мы проиграли. Сейчас осталась всего одна игра, нам осталось максимально вложиться, чтобы набрать эти три очка", - подчеркнул тренер.

"Лионель Месси является нашим лидером команды. Просто мы не смогли создавать такие ситуации, которые свойственны Месси, в которых он хорошо разбирается. Мы поработали над тем, чтобы подавать ему мяч, но наши оппоненты конечно пресекали эти возможности", - прокомментировал он вопрос об игре лидера команды.

Хорхе Сампаоли также попросил прощения у аргентинских болельщиков и подчеркнул, что именно он отвечает за такой результат.

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