Строители не рассчитывают на своевременную достройку нового корпуса школы №168 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строители не рассчитывают на своевременную достройку нового корпуса школы №168 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила газета "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" 27 июня 2018 года.

Школа №168 имени И. И. Лабузы в микрорайоне Сортировочный была построена еще в 60-е годы прошлого века и сейчас явно переполнена, в прошедшем учебном году восемь классов учились во вторую смену. Для решения проблемы в 2018 году должен быть достроен пристрой на 250 человек, контракт на строительство был заключен в апреле предыдущего года. Стоимость составляет 222 млн рублей.

Рабочие рассказали КП НН, что к концу июня здание построено до уровня перекрытий первого этажа. "Но внутри ни пол, ни коммуникации не сделаны. Когда мы достроим? Да кто ж его знает! Зависит от финансирования. Но к той дате, что они на синем заборе написали, точно не закончим", - говорят строители.

По условиям контракта, срок выполнения работ обозначен 1 августа 2018 года. "В ходе выполнения строительно-монтажных работ по независящим от генподрядчика и заказчика причинам произошло отставание от первоначального утвержденного плана-графика", - прокомментировали в администрации. Что это за причины, городские власти не поясняют. Но сами строители уверяют, что проблемы начались еще на подготовительной стадии. По их словам, тут не было никаких коммуникаций, электричество подключили только спустя девять месяцев после запланированного начала строительства, а проходящий по территории железнодорожный кабель убрали только через полгода.

При этом мэрия все же надеется, что объект будет сдан и рекомендовала генподрядчику "нарастить темпы строительства". Но непонятно как это будет реализовано на практике. Сейчас на стройплощадке работает не больше двадцати сотрудников. "На время чемпионата мира очень многие строители из стран Ближнего Зарубежья покинули страну, поэтому работать попросту некому" - рассказали изданию сотрудники компании-подрядчика.

Само руководство компании-подрядчика ООО "Гранит" задержку сроков строительства комментировать не стало, хотя "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" направила им соответствующий запрос. Таким образом, остается под вопросом сдача единственного планируемого в 2018 году городского общеобразовательного объекта.

Отметим также, что еще один объект образования – детский сад в ЖК "Зенит" – тоже пока не открыт, хотя его должен были сдать прошлой осенью.

Напомним, активное строительство образовательных учреждений в Нижнем Новгороде велось в 2012-2014 годах. Как сообщал Олег Сорокин, бывший на тот момент главой города, в своем отчете, за эти три года было и введено в эксплуатацию 11 новых детских садов в общей сложности на 2530 мест.

Так, в 2012 году были построены три детских сада: в мкрн "Гордеевский" по ул. Тонкинской в Канавинском районе (срок ввода в эксплуатацию - 28 сентября 2012 года; стоимость строительства – 124,7 млн рублей); в мкрн "Седьмое небо" (8 сентября 2012 года, 120,6 млн рублей); в микрорайоне Юг в Автозаводском районе (6 сентября 2012 года; 137,8 млн рублей). Кроме того, три детских сада были реконструированы, за счет чего было получено дополнительно еще 380 мест. Были открыты девять семейных детских садов на 90 мест.

В 2013 году было построено четыре новых детских дошкольных учреждения: в мкрн Верхние Печеры в Нижегородском районе (27 декабря 2013 года, 247 млн рублей); на улице Богдановича в Нижегородском районе (27 декабря 2013 года; 168,6 млн рублей); на улице Иванова в Сормовском районе (27 декабря 2013 года; 165,2 млн рублей); новый корпус детсада №272 в Московском районе (27 декабря 2013 года; 124,6 млн рублей). Кроме новых садиков, в 2013 году в муниципальную систему дошкольного образования были возвращены восемь детских садов, расположенных на улицах Чукотской, Рукавишниковых, Батумской, Вату­тина, Гаугеля, Федосеенко, Римского-Корсакова и Куйбышева. На базе трех школ в Ленинском и Советском районах были открыты шесть дошкольных групп и организованы дополнительные группы в действующих учреждениях.

В 2014 году велось строительство шести детских дошкольных учреждений, в том числе в декабре в эксплуатацию были введены четыре: на ул.Рубинчика в Сормовском районе; по ул.Шнитникова в Автозаводском районе (микрорайон "Юг"); по ул. Цветочной в Приокском районе (микрорайон "Цветы"); по бульвару Коноваленко в Автозаводском районе. Олег Кондрашов, который на тот момент был главой горадминистрации, в ходе одного их инспекционных объездов отмечал, что для большего контроля строительства объектов на строящиеся детсады заранее определились заведующие, которые следили за качеством работ и при необходимости сигнализировали в администрацию. В конце того же года Кондрашов подчеркивал, что задача по ликвидации дефицита мест в детсадах для детей от трех до семи лет в Нижнем Новгороде шла опережающими темпами, он надеялся, что окончательно она окончательно будет выполнена ранее конца 2015 года, обозначенного в задаче, поставленной главой государства. Тогда же он поставил задачу подготовить актуальную концепцию развития школ в Нижнем Новгороде и постепенно к 2020 году ликвидировать вторую смену обучения.

Олег Сорокин в конце 2014 года говорил, что в планах городских властей – вводить по три садика ежегодно для полной ликвидации очередности (включая детей ясельного возраста) и устранения перезагруженности групп.

В 2015 году планировалось построить четыре дошкольных учреждения: второй детсад в "Седьмом небе"; на ул.Бурнаковская, напротив дома №26А; на пр. Гагарина (в районе сельхозакадемии); в ЖК "Зенит". В ежегодном отчете уже глава горадминистрации Сергей Белов сообщал, что в 2015 году велось строительство только двух садиков: по ул.Макарова и по ул.Лескова, строительство новых не начиналось. А введены они были уже в 2016 году, больше объектов образования в 2016 году построено не было.

Был проведен аукцион на строительство детсада в ЖК "Зенит", он должен был открыться в конце 2017 года, однако по данным на середину 2018 года так и не открыт. Еще один садик – в мкрн "Бурнаковский" – также строится с отставанием, строительство было торжественно начато 12 июня 2017 года, а уже в ноябре стало известно, что детсад строится с отставанием. Объект должен быть сдан к 20 октября 2018 года.

В 2017 году началось строительство пристроя к школе №168, а также были проведены аукционы по школам на пр. Гагарина (должна быть достроена в мае 2019 года) и в ЖК "Цветы" (должна открыться в сентябре-октябре 2019 года).