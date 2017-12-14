ООО "Прогресс-Бор" выиграло аукцион на строительство школы на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО Строительная компания "Прогресс-Бор" получила право на строительство школы на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, 15 декабря аукцион был признан несостоявшимся, так как данная фирма стала единственным участником. По итогам заседания комиссии заявка была признана отвечающей требованиям и получила право на заключение контракта.



Напомним, что указанная организация в данный момент занимается реконструкцией нижегородского детского театра "Вера".



Ранее сообщалось , что начальная стоимость школы на 525 мест на пр. Гагарина составляет 430,7 млн рублей. Победитель торгов должен начать строительство в январе 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на май 2019 года.

СПРАВКА:

ООО "Прогресс-Бор" образовано в ноябре 2011 года, его уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, учредителями в равных долях являются Сергей Маслов и Сергей Грачев. Компания зарегистрирована по адресу: г.Бор, ул. Луначарского, 8, оф. 47.