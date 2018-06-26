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Общество

"Режим "технологической тишины" не скажется на подготовке Нижнего Новгорода к отопительному сезону", - Андрей Чертков

27 июня 2018 16:24  [96] Общество
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Режим "технологической тишины" (временный запрет на проведение плановых земляных работ на территориях, примыкающих к площадкам ЧМ-2018) не скажется на подготовке Нижнего Новгорода к отопительному сезону", - сказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков на пресс-конференции 27 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

"Работы ведутся там, где они не мешают проведению чемпионата мира по футболу – это отдаленные от центра города территории. Во всех районах производится плановая промывка сетей в многоквартирных домах. Что касается части работ в Нижегородском и Канавинском районах, они отложены на июль, август и сентябрь. Но графики составлены таким образом, что на пуске тепла это не скажется, он будет произведен в срок", - заверил Чертков.

Он также рассказал о работе энергетической и инженерной инфраструктуры "Стадиона Нижний Новгород" и фан-зоны. По мнению министра, успешное проведение трех из шести матчей подтвердило надежность всех систем.

Андрей Чертков сообщил, что энергоснабжение стадиона и временных сооружений обеспечивают подстанция "Стрелка" и дополнительные блочные подстанции с общей мощностью в три раза превышающей ту, которую нижегородская площадка ЧМ-2018 потребляла в ходе проведения матчей. Система предусматривает три степени резервных подключений, которые занимают меньше секунды. На обслуживании энергетического оборудования задействовано более 100 человек. После окончания турнира блочные подстанции будут использоваться для нужд энергоснабжающих организаций, а мощности подстанции "Стрелка" сделают еще более надежным энергоснабжение потребителей Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода и дадут стимул для развития этих территорий.

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