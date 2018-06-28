Наиболее читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в июне 2018 года Общество

Самым читаемым сообщением в прошедшем месяце стало сообщение по то, что мотоциклист погиб в ДТП на Гребном канале 17 июня.

Много сообщений, наиболее заинтересовавших читателей, в июне касались транспорта: станция метро "Стрелка" открылась 12 июня; департамент транспорта Нижнего Новгорода подтвердил отмену 12 маршрутов в июне 2018 года (к слову, потом отменять маршруты передумали и отложили вопрос до сентября); нижегородская администрация планирует реорганизовать кольцевую развязку у станции метро "Пролетарская" до конца октября.

Также в рубрике "Общество" много прочтений набрало сообщение о том, что нижегородский минобр назвал провокацией рассылку о запретах для детей в период ЧМ-2018.

В новостях культуры и отдыха, что не удивительно, активнее всего люди читали программу празднования Дня России и 797-летия Нижнего Новгорода.

Наиболее читаемые новости спорта связаны с проходящими в городе матчами Чемпионата мира по футболу, и самая популярная из них: сборная Аргентины проиграла матч Хорватии 21 июня.

Из новостей экономики и бизнеса читателей более всего заинтересовало сообщение про совет директоров ПАО "ГАЗ", в который вновь вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в действующий врио губернатора Глеб Никитин не вошел. Также популярным стало сообщение про то, что суд удовлетворил иск совладельцев компании бывшего вице-спикера ЗС

НО Михаила Дикина по поводу изменений в устав.

Самым популярным комментарием стало мнение о повышении пенсионного возраста в России. Правительство РФ считает, что граждане должны работать до 63 (женщины) и 65 (мужчины) лет вместо существующих 55 и 60. Депутат Госдумы Александр Курдюмов отмечает, что продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, и повышать сейчас пенсионный возраст – аморально.

Двумя другими популярными сообщениями с комментариями стали эксперт-мониторинги "Минин-центра". Один из них – с заголовком про то, что в июне с открытием станции метро "Стрелка" в регионе закончилась эпоха правления Шанцева. Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов заметил, что ввод в эксплуатацию "Стрелки" – завершающее мероприятие в списке создания серьезных инфраструктурных объектов, запланированных к открытию ЧМ-2018.

В мониторинге за 18-22 июня член правления "Минин-центра", генеральный директор компании "Медиа Столица" Сергей Раков подчеркнул, что в 2018 году День города в Нижнем Новгороде фактически будет длиться целый месяц, так как праздник города плавно перетек в Чемпионат мира. Заголовок про праздники длиною в месяц также заинтересовал большое количество читателей.

Самый популярный фоторепортаж – с торжественного открытия Нижневолжской набережной 12 июня. Жители и гости города вновь могут гулять по набережной, которая 10 лет была скрыта за синим строительным забором.