"Нам не хватает грамотной, вдумчивой и последовательной работы по управлению туризмом", - Александр Сериков Общество

Александр Сериков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Нам не хватает грамотной, вдумчивой и последовательной работы по управлению туризмом", - заявил НИА "Нижний Новгород" руководитель проекта "Рождественская сторона" Александр Сериков, говоря о возможности увеличения туристического потока в Нижнем Новгороде, 5 июля 2018 года.



"С моей точки зрения, на сегодняшний день нам не хватает грамотной, многогранной, вдумчивой и последовательной работы по управлению туризмом. Губернатор сейчас создал специальный департамент. Надеюсь, что какая-то генерация произойдет. Поясню на конкретном примере, который мне известен. Вот есть судоходные компании, которые привозят круизных туристов. Этих круизных туристов в этом году должны привезти 190-200 тысяч человек. Сколько они как туристы должны оставить здесь денег, учитывая, что за проживание и питание они не платят, потому что это все на теплоходе есть? Экспертная оценка – от одной до двух тысяч рублей на человека. Вопрос: что предложить этим людям, чтобы они оставили здесь одну-две тысячи рублей? И это не праздный вопрос. Мы делали попытку у Сватковского (и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, – прим. НИА "Нижний Новгород") пообсуждать эту тему, но ответов пока нет. Поэтому задача разработки управленческих решений для того, чтобы поднять привлекательность и "продаваемость" города, – очень актуальная", - отметил Сериков.



По мнению эксперта, для популяризации города за границей есть множество способов. Один из них – более активное использование связей с городами-побратимами в иностранных государствах. Взаимоотношения с ними, по мнению Александра Серикова, сейчас находятся на уровне обмена делегациями, состав которых ограничивается должностными лицами и изредка, например, художниками.



"Это важный ресурс. И Чемпионат мира как одна из возможностей открытия города простыми иностранными гражданами, которые увидели город и потом оставили о нем где-то свои впечатления и отзывы, - это доказывает", - заключил Александр Сериков.



Напомним, Ростуризм готов помочь в продвижении Нижнего Новгорода как туристического города.



Напомним также, в настоящее время у Нижнего Новгорода 16 городов-побратимов: Эссен (Германия), Филадельфия (США), Линц (Австрия), Цзинань (Китай), Тампере (Финляндия), Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Корея), Нови Сад (Сербия), Минск (Республика Беларусь), Сант Бой де Льобрегат (Испания), Сухум (Абхазия), Дьер (Венгрия), Бельцы (Республика Молдова), Добрич (Республика Болгария), Ираклион (Греция).