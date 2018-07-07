Суд оштрафовал воспитательницу детсада в Нижегородской области за избиение воспитанника Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Суд приговорил воспитательницу детсада в Большемурашкинском районе Нижегородской области к штрафу в 15 тысяч рублей за избиение воспитанника. Об этом сообщается на сайте районного суда 9 июля 2018 года.

Согласно материалам дела, в апреле 2018 года во время сбора на вечернюю прогулку воспитательница детского сада "Росинка" нанесла телесные повреждения ребенку. Несмотря на причиненную боль, в совокупности побои вреда здоровью не принесли. На суде воспитательница не признала свою вину и заявила, что удары воспитаннику не наносила.

Мировой судья постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ (Побои), и назначить ей штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что в апреле 2018 года в управление образования района поступила информация о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей воспитателем детского сада. По данному факту было проведено служебное расследование, по итогам которого воспитателя отстранили от работы с детьми с 25 апреля 2018 года, а со 2 июля 2018 года уволили. Кроме того, с 9 июля уволена и руководитель садика.

Напомним также, что СУ СК в начале июля организовал доследственную проверку информации о противоправных действиях воспитателя.