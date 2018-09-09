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Политика

"Сейчас я ощущаю себя частью огромной команды, нацеленной на развитие Нижегородской области", - Глеб Никитин

10 сентября 2018 13:59  [425] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сейчас я ощущаю себя частью огромной команды, нацеленной на развитие Нижегородской области", - заявил глава региона Глеб Никитин, комментируя предварительные итоги выборов губернатора области, которые прошли 9 сентября 2018 года. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства области.

Глава региона поблагодарил нижегородцев за поддержку на выборах. "Хочу сказать большое спасибо за оказанное доверие. Такая поддержка лучший стимул продолжать работу. Сейчас я ощущаю себя частью огромной команды, нацеленной на главный результат – развитие Нижегородской области", - добавил он.

Глеб Никитин также отметил, что для него участие в избирательной кампании стало важным опытом получения обратной связи от жителей области. "Я много общался с людьми, слушал о том, что их волнует, и мы вместе пытались искать какие-то пути решения проблем. Сейчас первоочередная задача сохранить этот диалог и совершенствовать его", - подчеркнул глава региона.

Напомним, врио губернатора региона Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора Нижегородской области согласно предварительным результатам подсчета голосов. По данным избирательной комиссии Нижегородской области, за него отдано 67,75% голосов избирателей. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

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