Нижний сегодня: главные события дня

Дмитрий Сватковский уволен с должности и.о. замгубернатора Нижегородской области в связи с избранием в Госдуму
Увольнение Дмитрия Сватковского состоялось согласно указу главы региона Глеба Никитина 17 сентября.
Дмитрий Сватковский победил на довыборах в Госудуму РФ по округу №129. Он получил наибольшее, по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами, число голосов избирателей.
"Теплоэнерго" начал подачу тепла в нижегородские детские сады, школы и медучреждения
Подача тепла началась по заявкам соцобъектов. По поручению главы города Владимира Панова, тепло придет в детские учреждения до официального старта отопительного сезона на основании заявок руководителей и при условии готовности систем.
Дмитрий Сватковский и Артем Баранов получили удостоверения депутатов
Вручение удостоверений депутатов Дмитрию Сватковскому и Артему Баранову состоялось в избирательной комиссии Нижегородской области 18 сентября.
Дмитрий Сватковский получил удостоверение депутата Госудумы РФ по округу №129. Артему Баранову вручили удостоверение депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 18 сентября
Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Встреча планируется во второй половине дня, точное время не уточняется.
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