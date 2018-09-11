Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские аграрии получили 63 млн рублей федеральных средств для покупки сельхозтехники в 2018 году

Средства предоставлены в качестве субсидий на возмещение части затрат для приобретения техники.

Нижегородский минпром и Сбербанк станут совместно искать для региона зарубежных партнеров по бизнесу

Стороны подписали соглашение, предполагающее сотрудничество по вопросам использования и совместного продвижения платформы Best of Business Partners ("Банк бизнес-партнеров"), которая является бесплатной онлайн-площадкой для поиска зарубежных партнеров по бизнесу.

Китайская компания может привлечь инвестиции в продолжение строительства метро и северного обхода Нижнего Новгорода

Китайская Halls International Holding Limited рассматривает проекты Нижегородской области в качестве потенциальных объектов инвестирования. Регион рассчитывает, что инвестиции будут привлечены в продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода.

V фестиваль "Вазари" пройдет в Арсенале Нижнего Новгорода 21-23 сентября

Актуальность фестиваля обусловлена необходимостью сближения искусства и зрителя, а стоящая перед ним цель - дать ключ к пониманию художественного языка, научить рефлексии, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об искусстве.