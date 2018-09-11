Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2018 19:41  [115] Нижний сегодня: главные события дня
20 сентября 2018 18:21  [320] "Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - Андрей Гнеушев
20 сентября 2018 17:11  [157] Родители одной из школ Нижнего Новгорода обратились к руководству с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения
20 сентября 2018 16:31  [154] Нижегородская администрация планирует внедрить систему распознавания лиц в двух школах города в 2018 году
20 сентября 2018 15:15  [224] Более 50 деревьев вырубают в рамках благоустройства нижегородского "Сквера им. 1905 года"
20 сентября 2018 14:29  [864] Памятники Ленину и Маяковскому в центре Дзержинска Нижегородской области хотят сделать объектами культурного наследия
20 сентября 2018 13:02  [149] Международный телемост с нижегородскими юными изобретателями состоялся в ходе Digital Summit 20 сентября
20 сентября 2018 12:42  [1008] "Нижегородский водоканал" планирует завершить подключение деревни Бешенцево к центральному водоснабжению к концу сентября
20 сентября 2018 12:25  [215] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября
20 сентября 2018 11:42  [1048] Трамвайные пути на пр. Ленина в Дзержинске Нижегородской области планируется демонтировать к началу октября
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

20 сентября 2018 19:41  [115] Общество

Нижегородские аграрии получили 63 млн рублей федеральных средств для покупки сельхозтехники в 2018 году

Средства предоставлены в качестве субсидий на возмещение части затрат для приобретения техники.

Нижегородский минпром и Сбербанк станут совместно искать для региона зарубежных партнеров по бизнесу

Стороны подписали соглашение, предполагающее сотрудничество по вопросам использования и совместного продвижения платформы Best of Business Partners ("Банк бизнес-партнеров"), которая является бесплатной онлайн-площадкой для поиска зарубежных партнеров по бизнесу.

Китайская компания может привлечь инвестиции в продолжение строительства метро и северного обхода Нижнего Новгорода

Китайская Halls International Holding Limited рассматривает проекты Нижегородской области в качестве потенциальных объектов инвестирования. Регион рассчитывает, что инвестиции будут привлечены в продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода.

V фестиваль "Вазари" пройдет в Арсенале Нижнего Новгорода 21-23 сентября

Актуальность фестиваля обусловлена необходимостью сближения искусства и зрителя, а стоящая перед ним цель - дать ключ к пониманию художественного языка, научить рефлексии, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об искусстве.

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