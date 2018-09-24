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24 сентября 2018 19:20  [50] Нижний сегодня: главные события дня
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24 сентября 2018 15:24  [143] Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой
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24 сентября 2018 13:11  [423] Председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

24 сентября 2018 19:20  [50] Общество

Внеочередное заседание нижегородской Думы по вопросу передачи акций "ОДЖС" в область пройдет 26 сентября

Речь идет о безвозмездной передаче акций АО из муниципальной в областную собственность. Предполагается, что депутаты рассмотрят только этот вопрос. Ранее администрация города преобразовала муниципальное предприятие (МП) "Объединенная дирекция по жилищному строительству" в акционерное общество (АО) в августе 2016 года.

Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль по роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин" 27 октября

Дмитрий Дюжев прочтет главы из романа в сценической версии С. Кржижановского в сопровождении академического симфонического оркестра филармонии под управлением Александра Скульского.

Председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Срок полномочий на этом посту - шесть лет.

Правительство РФ предоставит нижегородским предприятиям автопрома 900 млн рублей
Эти средства предоставляются в качестве субсидий как победителям конкурсного отбора совместных кластерных проектов в министерстве промышленности и торговли РФ. Глава региона Глеб Никитин отметил, что выделение субсидий - это подтверждение успешности промышленного кластера Нижегородской области.

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