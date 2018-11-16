"Нужно стремиться к тому, чтобы мусор стал товаром, который интересен для вторичной переработки", - Владислав Атмахов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Нужно стремиться к тому, чтобы мусор в конечном итоге стал из мусора превращаться в товар, который интересен для вторичной переработки", - заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов в ходе круглого стола "Реформирование отрасли обращения с ТКО: проблемы и пути решения. Правовые основы, законодательное регулирование, трудности и противоречия переходного периода", который проходит в Законодательном собрании 26 ноября 2018 года.

По словам депутата, необходимо на местах вместе со специалистами-экологами, с правительством Нижегородской области и депутатами разобраться в изменениях в Федеральный закон, вступающих в силу с 1 января 2019 года, и понять, в чем их плюсы для Нижегородской области и её жителей.

"Я считаю, что основной плюс, и к этому стремится, в том числе, правительство, чтобы мусор в конечном итоге стал из мусора превращаться в товар, который интересен для вторичной переработки. У нас должны появляться не места захоронения, а новые современные технопарки, которые не только сортируют этот мусор, но и перерабатывают его и дают ему вторую жизнь, а, значит, сохраняют ресурсы земли — это касается и бумаги, и пластика, и металла, даже строительного мусора, который можно использовать повторно", - отметил Владислав Атмахов.

Как подчеркнул депутат, повторное использование отходов — "дело техники, законодательства и населения".

"Огромное количество стихийных свалок у нас образовалось из-за того, что не было порядка, не было ответственных людей и компаний, которые четко отвечали бы за передвижение мусора от мусорообразователя (населения) до конкретного объекта его переработки", - добавил Атмахов.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты ЗС НО обсуждают изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.