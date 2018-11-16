"Изменения в закон о сборе и утилизации мусора надо было принимать ещё вчера", - Светлана Васильева Общество

Светлана Васильева Фото: соцсеть

"Изменения в закон о сборе и утилизации мусора надо было принимать ещё вчера", - сказала руководитель экологического пресс-центра Общественной палаты РФ Светлана Васильева, комментируя введение нового закона о сборе и утилизации мусора.

"Реформа давно назрела, эти изменения надо было принимать еще вчера", - сказала она.

По словам Васильевой, в настоящее время в регионе ещё не до конца создана инфраструктура по обращению с отходами, в том числе, недостаточно контейнеров. "Кроме того, контейнеры должны быть изготовлены в единой стилистике, соответствовать определенным нормам и стандартам", - подчеркнула руководитель пресс-центра ОП.

"Мы готовы объединиться, консолидировать усилия и создать рабочую группу для региональных операторов. Необходимо создать для людей условия комфортной жизни в благоустроенном пространстве, где не будет свалок и неразберихи", - заявила Васильева.

Напомним, в ходе форсайт-сессии 26 ноября депутаты ЗС НО обсуждили с представителями предпринимательского сообщества и экологических организаций изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.