Начальник отдела молодежи администрации Дзержинска Нижегородской области победила во Всероссийском конкурсе профмастерства Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Начальник отдела молодежи администрации Дзержинска Нижегородской области Елена Давыденко одержала победу в финальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 3 декабря 2018 года.

Конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря в Москве. В заочном этапе конкурса приняли участие более 60 кандидатов. По его итогам Елена Давыденко была отобрана для участия в очном этапе, в котором принимали участие 40 человек из 28 регионов России.

Среди участников были руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований, реализующих государственную молодежную политику, а также руководители и специалисты подведомственных учреждений органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований, реализующих государственную молодежную политику. Конкурсанты приняли участие в стратегической сессии "Предложения по улучшению системы работы грантового конкурса молодежных инициатив", тренд-сессии "Актуальные вызовы для специалиста по работе с молодежью: анализ региональных практик и молодежной среды". Также конкурсанты проходили тестирование по основам реализации государственной молодежной политики и комплекс испытаний на оценку деловых и личностных качеств, презентовали концептуальные и авторские программы в сфере молодежной политики.

По итогам конкурса Елена Давыденко заняла первое место в номинации "Специалист органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта РФ, реализующего государственную молодежную политику" и была награждена дипломом и сертификатом на прохождение обучения в ФГБОУ ВО "РЭУ им.Г.В. Плеханова".