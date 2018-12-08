Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16394] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11531] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11148] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7238] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6483] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6172] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6095] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5440] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4655] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4535] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2018 12:37  [108] "Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - Владислав Атмахов
08 декабря 2018 11:48  [143] Пропавшая 1 декабря в Богородском районе Нижегородской области Ирина Сычёва найдена живой
08 декабря 2018 11:19  [112] Роман Колосов: "Нижнему Новгороду необходима система управления дорожным движением, выделенные полосы и реверсивное движение "
08 декабря 2018 11:01  [79] Более 100 км газовых сетей планируется построить в Нижегородской области до конца 2018 года
08 декабря 2018 10:34  [86] Интернет-линия вопросам тарифов на коммунальные услуги в 2019 году пройдёт в Нижегородской области 19-25 декабря
08 декабря 2018 10:03  [93] Всероссийский Дед Мороз в Нижнем Новгороде
07 декабря 2018 21:00  [301] Нижний сегодня: главные события дня
07 декабря 2018 19:18  [244] Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода
07 декабря 2018 18:23  [237] Дзержинский клуб каратэ-до шито-рю сейщукан получит муниципальное нежилое помещение в безвозмездное пользование
07 декабря 2018 18:10  [137] "Опыт по рекультивации нижегородских объектов экологического ущерба будет полезен другим регионам", - Дмитрий Кобылкин
Общество

"Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - Владислав Атмахов

08 декабря 2018 12:37  [108] Общество
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - сказал председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, подводя итоги совещания по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба - полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра", которое состоялось в Дзержинске 7 декабря 2018 года.

По словам депутата, не до конца законсервированные объекты в сфере промышленных и бытовых отходов являются реалиями для региона в настоящее время. "Поэтому важно, что в России появились люди, которые готовы отвечать за процесс ликвидации накопленного экологического ущерба, начать и провести рекультивацию, очистить и сделать опасную территорию безопасной. Чем больше людей будут брать на себя ответственность за решение экологических проблем, тем лучше и чище будет жить всем", - сказал Атмахов.

Он также обратил внимание, что ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев. "Активные члены нашего общества часто обращаются с этим вопросам к депутатам, и депутатский корпус в лице комитета по экологии ведет постоянное наблюдение за данными объектами и за вопросами, связанными с их рекультивацией", - добавил председатель комитета по экологии ЗС НО.

Напомним, что министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 7 декабря посетил Нижегородскую область. Совместно с губернатором региона Глебом Никитиным они осмотрели объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигон "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалку промышленных отходов "Черная дыра", а также оценили работу мусоросортировочного комплекса на полигоне МАГ-1.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph