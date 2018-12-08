"Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - Владислав Атмахов Общество

Владислав Атмахов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - сказал председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, подводя итоги совещания по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба - полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра", которое состоялось в Дзержинске 7 декабря 2018 года.

По словам депутата, не до конца законсервированные объекты в сфере промышленных и бытовых отходов являются реалиями для региона в настоящее время. "Поэтому важно, что в России появились люди, которые готовы отвечать за процесс ликвидации накопленного экологического ущерба, начать и провести рекультивацию, очистить и сделать опасную территорию безопасной. Чем больше людей будут брать на себя ответственность за решение экологических проблем, тем лучше и чище будет жить всем", - сказал Атмахов.

Он также обратил внимание, что ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев. "Активные члены нашего общества часто обращаются с этим вопросам к депутатам, и депутатский корпус в лице комитета по экологии ведет постоянное наблюдение за данными объектами и за вопросами, связанными с их рекультивацией", - добавил председатель комитета по экологии ЗС НО.

Напомним, что министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин 7 декабря посетил Нижегородскую область. Совместно с губернатором региона Глебом Никитиным они осмотрели объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигон "Игумново", шламонакопитель "Белое море" и свалку промышленных отходов "Черная дыра", а также оценили работу мусоросортировочного комплекса на полигоне МАГ-1.