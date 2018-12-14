Бизнес-план операционной деятельности "Стадиона Нижний Новгород" направлен на согласование в Минспорта РФ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бизнес-план операционной деятельности "Стадиона Нижний Новгород" планируется утвердить до конца 2018 года. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил после встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым 13 декабря 2018 года.

По словам главы региона, 14 декабря 2018 года окончательная редакция документа будет представлена в министерство спорта РФ, после согласования которого он будет утверждён. На следующей неделе также предполагается провести совместное обсуждение бизнес-плана с федеральным ведомством.

"У нас есть пятилетний период, в течение которого планируется поддержка со стороны федерального бюджета. Параллельно будем загружать стадион различными событиями, чтобы выйти на самоокупаемость", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в ходе рабочей встречи министра спорта РФ Павла Колобкова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которая состоялась 13 декабря в Москве, обсуждалось развитие спорта в регионе.

Как сообщалось ранее, каток площадью 10 тысяч кв. метров откроется на стадионе "Нижний Новгород" 15 декабря, а также резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка "Зимняя сказка".

Напомним также, что, согласно Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, предполагается разработка концепции дальнейшего использования "Стадиона Нижний Новгород".